Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Ça se précise pour cette cible de Leonardo !

Publié le 31 août 2020 à 0h45 par La rédaction

En quête d’un renfort au milieu, le PSG avait coché le nom de Tiémoué Bakayoko, indésirable à Chelsea. Une piste qui semble toutefois être compromise.

Les déceptions semblent s’accumuler au niveau du marché des transferts parisien. Une semaine après la défaite en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG s'active sur le marché des transferts, avec notamment la confirmation du départ de Thiago Silva en fin de contrat, qui s'est engagé du côté de Chelsea. Si du côté des départs le marché semble se décanter, c'est beaucoup plus compliqué en ce qui concerne les arrivées. Alors que les dossiers menant à Sergej Milinkovic Savic et Ismaël Bennacer semblent à l’arrêt et qu’aucune piste en défense ne semble être sur le point de se concrétiser, le PSG serait sur le point de perdre la course menant à Tiémoué Bakayoko, qui serait toujours plus proche de l’AC Milan.

Accord bientôt trouvé entre les différentes parties ?