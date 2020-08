Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’accélère pour un indésirable de Ronald Koeman !

Publié le 30 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que tous les yeux sont rivés sur le feuilleton Messi, le mercato continue à Barcelone, ou le départ d’un indésirable pourrait se précipiter.

Si Ronald Koeman s’attendait à une révolution en arrivant au FC Barcelone, il ne s’attendait toutefois probablement au séisme de la volonté de départ de Lionel Messi. Une décision dans laquelle l’entraîneur néerlandais pourrait avoir sa part de responsabilité, alors que l’argentin aurait été très déçu du traitement de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas envers certain de ses coéquipiers, notamment Luis Suarez. Au club depuis six ans, l’uruguayen aurait été informé qu’il n’entrait pas dans les plans de son nouvel entraîneur par le biais d’une conversation téléphonique qui aurait durée moins d’une minute. Parmi les autres indésirables, on peut retrouver Samuel Umtiti, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal, qui aurait une piste concrète du côté de la Série A.

L’Inter Milan accélère sur Arturo Vidal !