Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme bataille en préparation pour cet indésirable de Koeman !

Publié le 31 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2021, Arturo Vidal pourrait quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival. Sur les tablettes, de la Juventus ou encore du PSG, le joueur chilien serait la priorité de l’Inter.

Ronald Koeman prépare un grand ménage. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone devrait se séparer de nombreux joueurs lors de ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2021, Arturo Vidal pourrait être placé sur la liste des transferts. Le milieu de terrain chilien serait sur les tablettes de nombreux clubs à l’instar du PSG, mais aussi de la Juventus et de l’Inter. Le joueur ne resterait d'ailleurs pas insensible à l'intérêt de la Vieille Dame : « Pirlo? Il était incroyable quand il jouait, alors imaginez en tant qu'entraîneur. Si lui ou la Juve m'appelle, je serais heureux. Mais on verra ce qui arrive. J'ai beaucoup d'affection pour la Juve et pour Andrea ».

Vidal priorité de l’Inter