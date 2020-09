Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations de taille dans ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 14 septembre 2020 à 0h45 par D.M.

Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness a fait un point sur la situation de Thiago Alcantara courtisé par de nombreux clubs à l’instar du PSG, de Manchester United ou encore de Liverpool.

Battu par le Bayern Munich en finale de Ligue des champions, le PSG pourrait profiter de ce mercato estival pour jouer un sale tour à son adversaire. En effet, plusieurs joueurs appartenant au club allemand figureraient sur les tablettes du club parisien. Comme annoncé par le 10 Sport le 17 juin dernier, Leonardo a activé la piste Lucas Hernandez et s’est entretenu avec les dirigeants bavarois. Par ailleurs, le PSG aurait également ciblé David Alaba, sous contrat jusqu’en 2021 avec le Bayern Munich et qui n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec ses dirigeants. Mais la défense centrale n’est pas le seul chantier de Leonardo. Le club parisien cherche également à mettre la main sur un milieu de terrain et a formulé une offre de 30M€ pour tenter de s’offrir Thiago Alcantara selon nos informations exclusives.

« Liverpool et Manchester United bluffent et personne n'a contacté officiellement le Bayern Munich »