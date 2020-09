Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce un départ pour bientôt !

Publié le 18 septembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Face à l'ASSE, l'OM a concédé sa première défaite de la saison en championnat. Après le match, André Villas-Boas s'est exprimé sur le mercato olympien et a confirmé que Christopher Rocchia allait très probablement partir.

C'était un moment historique. Dimanche dernier, l'OM est venu à bout du PSG pour la première fois depuis 2011. Une deuxième victoire en deux matches de Ligue 1. Un début idéal. Ce jeudi, Marseille affrontait Saint-Etienne, l'autre équipe à 6 points en deux journées. Et finalement, les Verts ont pris le dessus sur les Olympiens grâce à des buts de Romain Hamouma et de Denis Bouanga.

Rocchia ne devrait pas rester