Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Imprévisible sur le marché, Leonardo joue la montre !

Publié le 28 septembre 2020 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 28 septembre 2020 à 20h36

À l’image de l’été dernier au cours duquel il avait bouclé les arrivées au PSG de Keylor Navas et de Mauro Icardi notamment dans les ultimes moments du mercato, Leonardo jouerait la même carte lors de cette fenêtre des transferts qui s’annonce chaude à une semaine de la clôture du mercato.

Thomas Tuchel s’impatiente. Lors de ses dernières sorties médiatiques dans le cadre des matchs du PSG, le technicien allemand ne s’est pas caché de son inquiétude concernant le mercato parisien. En effet, l’entraîneur du PSG avait déjà souligné le besoin de remplacer les joueurs qui étaient partis, comme Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Dans la foulée de la victoire parisienne sur la pelouse du Stade de Reims dimanche soir (2-0), Tuchel faisait passer le message suivant, manquant indéniablement d’optimisme. « J’essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire... Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison passée mais c'est tard. C'est déjà tard » . Le constat est clair, ce serait déjà tard. Néanmoins, ce mercato n’est pas très différent de celui de l’été dernier au cours duquel des joueurs comme Keylor Navas et Mauro Icardi avaient débarqué au PSG dans les ultimes moments de la fenêtre des transferts. Comme le directeur sportif du PSG l’a assuré au Canal Football Club ces dernières semaines, le club manque d’argent à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19. Leonardo semble vouloir flairer les bons coups et les prêts…

Les prêts, les bonnes affaires, la méthode Leonardo disséquée par les agents !

Comme Soccer Link l’a souligné dimanche, un axe entre le PSG et Chelsea se formerait en cette fin de mercato. Pour ce qui est du poste d’avant-centre, de défenseur central ou de milieu de terrain, Leonardo pourrait se laisser tenter par Olivier Giroud, Antonio Rüdiger, Jorginho ou encore Tiémoué Bakayoko. Quoi qu’il en soit, depuis de nombreux mois, une multitude de noms est lié au PSG. De Lionel Messi à Kalidou Koulibaly en passant par Milan Skriniar ou encore à Houssem Aouar. Des noms à chaque poste, mais qui ne sont pas forcément des pistes concrètes selon Le Parisien. Le quotidien de la capitale assure ce lundi soir que plusieurs démentis sont à noter concernant les profils évoqués dans la presse avant de se pencher sur la manière de procéder de Leonardo sur le marché. À l’image des arrivées d’Alessandro Florenzi et d’Alexandre Letellier, le directeur sportif du PSG opère dans la discrétion la plus totale. Ce qui ne choque pas certains agents et intermédiaires qui ont pu travailler jusqu’ici avec lui. « Si quelque chose sort, il va nous tuer », a assuré un agent ayant joué un rôle important dans une opération assez médiatisée lors de ce mercato. Pour un autre représentant, Leonardo considère que « la moindre fuite dans la presse pourrait faire échouer le transfert. Si les choses ne circulent pas, c'est aussi parce qu'il travaille seul, il ne fait confiance à personne ».

Leonardo, le loup solitaire qui va attaquer cette semaine