Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle offre formulée pour Riqui Puig ?

Publié le 29 septembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors qu'il n'entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, Riqui Puig serait suivi par Porto et le PSV Eindhoven. Le champion du Portugal serait même sur le point de formuler une première offre de prêt.

Vainqueur de Villareal (4-0), le FC Barcelone a parfaitement lancé son championnat ce dimanche. Un début idéal pour Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur des blaugranas avait fait des choix forts sur le mercato avec les départs de Suarez, Vidal et Semedo pour relancer son équipe. Et ses choix ont payé. Si Ansu Fati a regalé en signant un doublé, la donne n'est pas la même pour tous les talents de la Masia. Riqui Puig n'est pas entré en jeu. Et pour cause, le prometteur milieu maison serait poussé vers la sortie par le technicien néerlandais.

Porto envisage un prêt