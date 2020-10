Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un attaquant prêt à quitter Zidane ? La réponse

Publié le 2 octobre 2020 à 0h30 par D.M.

Annoncé du côté de l’AS Rome ou de Manchester United, Luka Jovic ne voudrait pas quitter le Real Madrid lors de ce mercato. Une décision qui pourrait pousser Borja Mayoral vers la sortie.

Luka Jovic a traversé une première saison compliquée sous le maillot du Real Madrid. Recruté 60M€ lors du dernier mercato estival, l’attaquant n’a pas eu l’occasion de se montrer lors du dernier exercice, mais sa situation semble s’arranger. En effet, Zinédine Zidane l’a titularisé face au Bétis le 26 septembre dernier, mais aussi ce mercredi face au Real Valladolid. Pourtant, après la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid n’a pas exclu un départ de son joueur : « Je ne peux rien confirmer avant le 5 (octobre, date de fermeture du mercato estival, ndlr). Tout peut arriver. Il est là et aujourd'hui il a joué ».

Jovic voudrait rester au Real Madrid