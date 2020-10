Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Ousmane Dembélé influencé par une autre star ?

Publié le 2 octobre 2020 à 14h00 par H.G.

Alors qu’Ousmane Dembélé est annoncé ces derniers jours sur les tablettes de Manchester United, l’attaquant français aurait demandé des renseignements sur le club et la ville à Paul Pogba.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017 afin de remplacer Neymar, Ousmane Dembélé n’est jamais parvenu à afficher son meilleur visage sur la durée au sein du club catalan. Trop fréquemment sujet aux blessures et étant critiqué pour un supposé manque de professionnalisme, l’attaquant français n’est pas forcément en odeur de sainteté au Barça. Ainsi, trois ans après son arrivée, l’ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait quitter les Blaugrana cet été, d’autant plus que ces derniers seraient en quête de liquidité afin d’attirer Memphis Depay. Et tandis que Manchester United devrait prochainement transmettre une offre au FC Barcelone comme le10sport.com vous l’a révélé le 30 septembre, Ousmane Dembélé serait réellement séduit par la perspective de rejoindre les Red Devils .

Paul Pogba jouerait un grand rôle pour convaincre Ousmane Dembélé !