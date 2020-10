Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bloque toujours pour l’arrivée de Memphis Depay !

Publié le 1 octobre 2020 à 21h30 par T.M.

Il ne reste désormais plus que quelques jours pour le FC Barcelone afin de boucler l’arrivée de Memphis Depay. Un dossier qui donnerait les plus grandes difficultés aux Blaugrana.

Avec le départ de Luis Suarez, Ronald Koeman espère désormais attirer un nouvel attaquant au FC Barcelone. Et pour le Néerlandais, la priorité est claire : Memphis Depay. L’attaquant de l’OL suscite donc un vif intérêt de l’entraîneur du Barça, lui qui en avait fait son capitaine avec les Pays-Bas. Les deux hommes se retrouveront-ils en Catalogne ? Depuis plusieurs jours désormais, ce dossier fait énormément parler. A un an de la fin de son contrat, Depay semble décidé à rejoindre le Barça, mais ça bloquerait au niveau des négociations avec Jean-Michel Aulas pour les Blaugrana. Des difficultés qui seraient encore et toujours d’actualité.

Le Barça et Depay d’accord, mais…