Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ, prolongation... La nouvelle sortie de Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 2 octobre 2020 à 20h15 par H.K. mis à jour le 2 octobre 2020 à 20h17

En fin de contrat à la fin de la saison, André Villas-Boas s’interroge sur son avenir. L'entraîneur portugais a décidé de se livrer et de mettre les choses au clair concernant certaines rumeurs évoquées sur ses divorces avec ses anciens clubs, alors que sa continuité à l'OM semble rester en suspens…

André Villas-Boas a réussi à redorer le blason de l’OM depuis son arrivée. Le coach portugais a su fédérer le vestiaire, et aller chercher une belle 2e place en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, en composant avec un petit budget sur le marché des transferts afin de renforcer son équipe. Très apprécié par un bon nombre de supporters, Villas-Boas était en discussions avec Frank McCourt pour prolonger son contrat. Et l’ancien entraîneur du Zenit ou encore du FC Porto s'est livré concernant son avenir…

« On démarre une autre discussion de projet »