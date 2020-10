Mercato - PSG : Leonardo contraint d'abandonner ce gros dossier !

Foot - Mercato - PSG

Longtemps en quête d'un défenseur central, Leonardo s'est penché sur la situation de Milan Skriniar. Mais ce dernier devrait finalement rester à l'Inter Milan.

Dans les dernières heures du mercato, Leonardo a pris tout le monde de court. En effet, le directeur sportif du PSG a bouclé les prêts de Moise Kean et Danilo Pereira contre toute attente. Des arrivées qui doivent ravir Thomas Tuchel qui a récemment assuré qu'il souhaitait voir arriver plusieurs joueurs avant lundi soir. L'entraîneur parisien avait réclamé un attaquant, et un milieu de terrain, son souhait a donc été exaucé, mais dans le meilleur des cas, il voulait également voir débarquer un défenseur central. Mais ce dossier se complique.

Dans cette optique, le nom de Milan Skriniar a régulièrement circulé du côté du Paris Saint-Germain. Toutefois, selon les informations de Fabrizio Romano, ce dossier est définitivement clos. Le journaliste de Sky Sport assure en effet que l'Inter Milan ne vendre pas son défenseur central et ne s'attend à aucune relance d'ici la fermeture du mercato, ce lundi à minuit.

Inter won’t sell Milan Skriniar on last hours of #DeadlineDay and are not expecting another bid from Tottenham. It’s up to #THFC but very quiet right now. Inter are ready to keep him. ⚪️ #Spurs #transfers