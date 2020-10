Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations de taille sur la décision XXL d'Aouar !

Publié le 4 octobre 2020 à 7h45 par A.D.

Ce samedi, Houssem Aouar aurait annoncé à ses dirigeants qu'il restait à l'OL cette saison. Le milieu offensif français aurait pris cette décision pour ne pas mettre son club dans l'embarras à quelques heures de la fin du mercato estival.

Très performant sous les couleurs de l'OL, Houssem Aouar aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, et notamment du PSG - comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité depuis de mois de janvier - de la Juventus, du Real Madrid et d'Arsenal. Toutefois, Houssem Aouar ne quittera pas l'OL lors de cette fenêtre de transferts. Lors d'une réunion avec sa direction, Houssem Aouar aurait expliqué clairement qu'il ne comptait pas partir dans les derniers jours du mercato. Un choix qui s'expliquerait par plusieurs raisons.

Houssem Aouar voudrait quitter l'OL la tête haute