Mercato - Real Madrid : Une grande décision prise pour l'avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 7 octobre 2020 à 12h00 par B.C.

Capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos entre dans sa dernière année de contrat. Alors que son cas n'est toujours pas réglé, la direction pourrait rapidement faire une proposition à l'international espagnol.

À 34 ans, Sergio Ramos est toujours considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Le champion du monde espagnol est le leader naturel du Real Madrid et semble indiscutable dans l'équipe de Zinedine Zidane. Pourtant, son avenir n'est toujours pas fixé, lui qui verra son bail toucher à sa fin en juin 2021. « C'est un sujet que nous n'avons pas abordé. Cela ne me met pas mal à l'aise, ni le club. J'ai toujours dit que le sujet de l'avenir ne me concernait pas. (…) Je ne pense pas qu'il y ait de problèmes », expliquait Sergio Ramos au début du mois de septembre, renvoyant ainsi la balle dans le camp de la direction.

Une prolongation chaque année pour Ramos ?