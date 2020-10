Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel se voit déjà partir l’été prochain !

Publié le 8 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Julian Draxler est finalement resté au PSG. Et le milieu offensif allemand se voit déjà partir libre l’été prochain à l’issue de son contrat…

Désireux de renflouer les caisses du PSG cet été, Leonardo a longtemps tenté de se séparer de Julian Draxler. Et l’international allemand, malgré plusieurs contacts avec des écuries étrangères au cours du mercato estival (Bayer Leverkusen, Hertha Berlin, Zénith Saint-Pétersbourg…), est finalement resté au PSG où il n’a plus qu’une seule année de contrat. En clair, Draxler pourrait partir libre à l’issue de la saison, et c’est d’ailleurs ce scénario qui semble se dessiner à son sujet…

« Les choses seront plus faciles si je suis libre »