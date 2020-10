Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Gasset s’enflamme pour l’arrivée d’Hatem Ben Arfa !

Publié le 15 octobre 2020 à 14h00 par T.M.

Libre depuis la fin de son aventure à Valladolid, Hatem Ben Arfa a finalement rebondi à Bordeaux. Et chez les Girondins, Jean-Louis Gasset est déjà sous le charme.

A 33 ans, Hatem Ben Arfa entame un nouveau chapitre dans sa carrière. Après avoir déjà connu 8 clubs dans sa carrière, l’international français va désormais tenter de briller avec les Girondins de Bordeaux. Pas vraiment à son aise à Valladolid la saison dernière, Ben Arfa tentera de se relancer sous les ordres de Jean-Louis Gasset, un entraîneur qu’il connait très bien. Depuis quelques jours, le joueur formé à l’OL fait donc ses premiers pas sur les bords des la Garonne. Et les premières impressions sont plutôt bonnes pour Hatem Ben Arfa, qui pourrait disputer ses premières minutes ce samedi face à l’OM, son ancien club.

« J’avais dit que c’était un génie ça l’est toujours ! »