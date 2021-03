Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied pour son avenir !

Publié le 28 mars 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite conserver Lionel Messi, et que le PSG et Manchester City se tiennent à l’affût, un autre club rêverait de mettre la main sur l’international argentin.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a pas encore fait son choix pour son avenir. L’attaquant argentin souhaite se concentrer sur le FC Barcelone avant de trancher, mais le temps presse, et Joan Laporta espère convaincre sa star de rester. En attendant, Manchester City et le PSG se tiennent prêt à passer à l’action. Le club de la capitale souhaiterait notamment mettre la main sur Messi si Kylian Mbappé venait à refuser les avances de sa direction pour prolonger. Mais un autre club se verrait bien recruter Lionel Messi.

« Si ça ne tenait qu’à nous, il viendrait demain »