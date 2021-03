Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler fait un pas vers Leonardo…

Publié le 30 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler n’a pas encore prolongé son contrat contrairement à Angel Di Maria. Néanmoins, l’Allemand vit son temps au PSG à fond.

Arrivé à l’hiver 2017 au PSG, quelques mois avant les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé, Julian Draxler est passé de star à joker de luxe au fil des mois au Paris Saint-Germain. Malgré tout, le champion du monde allemand a toujours refusé de quitter le club de la capitale bien que sa cote soit restée importante sur le marché et que les opportunités d’aller chercher du temps de jeu ailleurs se soient multipliées. Et alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, Julian Draxler s’est dit heureux au PSG à l’occasion d’un entretien accordé aux médias du club de la capitale.

Draxler est heureux au PSG