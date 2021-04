Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan étonnant pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 avril 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2022, le PSG réfléchirait à l'hypothèse de prolonger son attaquant avec un bail court afin de mieux le vendre dans un an.

« Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler ». Kylian Mbappé l'a lui-même reconnu mercredi soir, il n'a toujours pas tranché pour son avenir. Une situation périlleuse puisque son contrat prend fin en juin 2022, et le PSG attend une réponse rapide afin de pouvoir se préparer à toutes les situations. Et pour cause, si Kylian Mbappé refuse de prolonger, le club de la capitale devra non seulement négocier son départ, mais également trouver son remplaçant. Et face à cette situation d'urgence, le PSG aurait un plan B.

Prolonger pour mieux partir ?