PSG - Malaise : Quand Cristiano Ronaldo est utilisé pour défendre Kylian Mbappé !

Publié le 31 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Vivement critiqué, notamment pour son excès d'individualisme lors de son entrée en jeu contre le Kazakhstan (2-0) dimanche, Kylian Mbappé est toutefois défendu par Bixente Lizarazu.

La trêve internationale ne se déroule pas idéalement pour Kylian Mbappé. En effet, en difficulté contre l'Ukraine face une défense qui la parfaitement muselé (1-1), l'attaquant du PSG était remplaçant contre le Kazakhstan dimanche. Entré à l'heure de jeu, il a d'ailleurs tenté de tout faire pour marquer afin de rapidement faire oublier son match raté, quitte parfois à se montrer trop individualiste, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Mais Bixente Lizarazu défend Kylian Mbappé en prenant l'exemple de Cristiano Ronaldo.

Lizarazu défend Mbappé