Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino confirme un changement radical pour Neymar !

Publié le 2 avril 2021 à 15h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la forme physique de Neymar.

Le retour de Neymar sur les pelouses de Ligue 1 est imminent. Blessé aux adducteurs le 10 février lors d’une rencontre de Coupe de France face à Caen, l’attaquant brésilien n’a pas précipité son retour et a pris le temps d’aller mieux pour éviter une rechute. Comme indiqué par L’Equipe , le joueur du PSG, blessé à de nombreuses reprises ces derniers mois et critiqué sur son hygiène de vie, a profité de la trêve internationale pour reprendre les choses en main. Neymar a changé son alimentation et a travaillé physiquement pour revenir sur les terrains au meilleur de sa forme.

« Nous sommes contents de son implication et de ses améliorations »