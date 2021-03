Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande précision du clan Neymar sur son avenir !

Publié le 31 mars 2021 à 21h45 par T.M.

Alors que la prolongation de Neymar se fait encore et toujours attendre, dans l’entourage du Brésilien, on a tenu à rassurer tout le monde à ce sujet.

En 2019, Neymar avait fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Aujourd’hui, la situation est bien différente et même totalement à l’opposé. Heureux dans la capitale, le Brésilien envisage d’y poursuivre sa carrière pendant un petit moment encore. Ainsi, cela fait désormais plusieurs semaines que Leonardo s’active pour prolonger le contrat de Neymar, qui court actuellement jusqu’en 2022. Et selon les différents échos, cela serait très bien engagé pour la prolongation du joueur de 29 ans. Mais pourquoi cela n’a-t-il pas encore été officialisé ?

« Il semblerait qu’il soit Parisien jusqu’en 2026 »