Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour Paul Pogba !

Publié le 31 mars 2021 à 20h30 par Th.B.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus auraient des vues sur Paul Pogba. Manchester United tenterait de prolonger le contrat de sa star. De chaque côté de l’opération, la situation s’annoncerait délicate.

Le PSG pourrait recruter Paul Pogba à l’intersaison. En quête d’un milieu de terrain relayeur comme Foot Mercato l’a assuré à la mi-mars, Leonardo aurait coché le nom de Pogba en marge du prochain mercato. Le directeur sportif du PSG aurait même noué les premiers contacts avec Mino Raiola, agent du champion du monde tricolore, dont l’avenir à Manchester United s’écrit en pointillés. En effet, sous contrat jusqu’à’en juin 2022 à United, Pogba ne devrait pas prolonger son contrat. Mino Raiola révélait en décembre dernier que l’histoire entre les Red Devils et Pogba était terminée. Cette semaine, le représentant du milieu de terrain de Manchester United a fait savoir à The Athletic que trouver un nouveau club à Pogba n’allait pas être mission impossible alors qu’en plus du PSG, le Real Madrid et la Juventus pourraient se laisser tenter par le profil du Français. « Mais aujourd'hui, si quelqu'un me demande : "Pouvez-vous trouver un club pour Paul ?", je pourrais prendre mon neveu de cinq ans et trouver un club pour Paul, et un club de très haut niveau. Paul exerce un attrait fantastique dans le monde entier. Peut-être que le souci du gros transfert, l'histoire bizarre du départ gratuit et du retour pour une somme colossale était quelque chose de surprenant, auquel les gens n'étaient pas habitués. Peut-être que ça l'a hanté pendant un moment. Mais je pense qu'il faut l'apprécier dans sa globalité. L'équipe et le club m'ont dit que c'était le cas pour eux, et pour (Ole Gunnar) Solskjaer aussi, donc c'est la seule chose qui compte » . Mais quelle est la position de Manchester United sur la question Pogba ?

United penserait à prolonger Pogba…

À en croire les informations d ’ESPN , Ole Gunnar Solskjaer n’aurait pas encore tourné la page Paul Pogba et assurait même en conférence de presse que ça discutait en coulisse. Cependant, dans les couloirs de la direction de Manchester United, on craindrait que les demandes XXL de Mino Raiola au niveau d’une revalorisation salariale et d’une clause libératoire, mettent des bâtons dans les roues à United pour une éventuelle prolongation de Pogba. Une information confirmée par Fabrizio Romano ce mercredi. Sur le plateau du Here We Go Podcast, le journaliste de Sky Sport a expliqué qu’il n’existait pour le moment aucun accord pour un nouveau contrat entre les différentes parties. De quoi permettre aux courtisans de la star de United de préparer leur offensive.

… les concurrents prennent place, mais…