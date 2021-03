Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Bayern Munich... Le chemin de Neymar est tout tracé !

Publié le 28 mars 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 28 mars 2021 à 18h32

Alors qu’il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 pour l’instant, Neymar devrait très bientôt parapher un nouveau bail. Et pour fêter cela, l’international brésilien du PSG aurait de grandes ambitions avant d’affronter le Bayern Munich.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar est actuellement à un tournant dans sa carrière parisienne. En effet, s’il ne prolonge pas d’ici cet été, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre pour s’épargner le risque d’un départ libre un an plus tard, le 30 juin 2022. Par conséquent, Leonardo oeuvre en coulisses depuis des semaines afin de le convaincre de prolonger et, bonne nouvelle, le dénouement du dossier semble imminent. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, Neymar et le PSG ne sont plus très loin d’un accord pour un renouvellement du contrat du Brésilien jusqu’en juin 2026.

« Neymar, se queda à Paris ! »

Seulement voilà, malgré cette tendance également annoncée par plusieurs sources ces dernières semaines, bon nombre d’observateurs s’inquiètent de voir que l’annonce de la prolongation de Neymar n’a toujours pas effectuée. Il faut dire que le passif joue un grand rôle dans cette inquiétude, le joueur de 29 ans ayant longtemps souhaité effectuer son grand retour au FC Barcelone, et ce tout particulièrement à l’été 2019. Ainsi, faut-il craindre un énième retournement de situation dans le dossier Neymar ? Pas vraiment à en croire la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, qui a tenu à rassurer tout le monde sur l’antenne d’ Europe 1 : « Soyez tranquilles les supporters, Neymar va prolonger. C'est simplement une question de timing. Neymar était blessé ces dernières semaines, le PSG essaie simplement de trouver le bon moment pour annoncer sa prolongation. Neymar, se queda à Paris ! ».

« Il veut prendre sa revanche [contre le Bayern Munich] »