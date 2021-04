Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo... Cet ancien de l'OM tacle Mbappé !

Publié le 2 avril 2021 à 23h50 par A.D. mis à jour le 2 avril 2021 à 23h53

Ce vendredi, Kylian Mbappé a révélé qu'il s'imaginait être le meilleur du monde pour s'encourager lors des matches. Interrogé sur cette sortie, Djibril Cissé n'a pas manqué de tacler l'attaquant du PSG.