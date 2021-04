Foot - PSG

PSG : Pochettino s'enflamme pour Kean !

Publié le 2 avril 2021 à 15h12 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 15h13

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas manqué d'encenser Moise Kean.