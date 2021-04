Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé donne le ton pour la suite de sa carrière !

Publié le 8 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé du côté du Real Madrid que encore de Liverpool, Kylian Mbappé ne semble pas encore avoir tranché en ce qui concerne son avenir. Néanmoins, il compte suivre ses convictions.

L’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres du côté du PSG. En effet, le champion du monde tricolore voit son contrat courir jusqu’en juin 2022 et n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction du Paris Saint-Germain afin de remédier à cette situation. Le Real Madrid et Liverpool resteraient en embuscade prêts à saisir la moindre opportunité. Au coeur de toutes les rumeurs, Mbappé a partagé sa vision des choses sur son métier de footballeur et sur ce qui le motive pour la suite de sa carrière.

« Je ne vais pas chercher un salaire »