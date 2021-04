Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack de Zidane pourrait relancer le feuilleton Mbappé !

Publié le 8 avril 2021 à 0h45 par B.C.

Grand artisan de la victoire du Real Madrid face à Liverpool (3-1) ce mardi, Vinicius Jr pourrait voir sa situation être bouleversée à cause du PSG et de Kylian Mbappé.

Double buteur face à Liverpool (3-1) en quart de finale aller de Ligue des champions, Vinicius Jr a permis au Real Madrid de prendre une option pour la qualification. L’attaquant brésilien a également donné une réponse à ses détracteurs, qui pointent du doigt son irrégularité depuis son arrivée chez les Merengue. D’ailleurs, certains médias espagnols indiquent que Vinicius Jr pourrait être sacrifié par le Real Madrid dans le cadre de l’opération Kylian Mbappé. Interrogé sur l’avenir de la pépite brésilienne, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a cependant mis les choses au clair : « Nous sommes heureux avec Vini. C'est un garçon qui a une grande personnalité et qui travaille dur. Nous pensons qu'il sera quelqu’un d’important au Real Madrid pour de nombreuses années. » Si le Real Madrid compterait bel et bien sur Vinicius Jr pour l’avenir, cela ne ferait pas pour autant de l’international brésilien un élément intransférable.

Vinicius Jr, un avenir incertain lié à Mbappé ?