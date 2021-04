Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement dans le feuilleton Agüero !

Publié le 13 avril 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero quittera Manchester City cet été. Toujours en quête d'un successeur à Luis Suarez, le Barça verrait d'un bon oeil une arrivée gratuite d'El Kun lors de la prochaine fenêtre de transferts. Dans cette optique, l'agent de Sergio Agüero serait actuellement à Barcelone pour s'entretenir avec la direction catalane. Une information totalement démentie par la journaliste argentine Veronica Brunati.

En pleine révolution, le FC Barcelone a décidé de se séparer de Luis Suarez lors du dernier mercato estival. Alors qu' El Pistolero a été transféré à l'Atlético, le Barça n'a pas encore réussi à dénicher son digne successeur. Touché de plein fouet par la crise liée au coronavirus, l'écurie blaugrana songerait à recruter Sergio Agüero. En fin de contrat le 30 juin, El Kun est assuré de quitter Manchester City cet été. Pour mettre toutes les chances de son côté, le Barça aurait programmé un rendez-vous avec le clan Agüero ce mardi. En effet, comme annoncé par José Alvarez dans El Chiringuito , l'agent du buteur de 32 ans serait actuellement à Barcelone pour rencontrer la direction du catalane. Une information que Veronica Brunati a balayée dans la foulée sur les réseaux sociaux.

L'agent d'Agüero serait à Séville, et non à Barcelone

Sur son compte Twitter , Veronica Brunati a rebondi sur l'information de José Alvarez. Et à en croire la journaliste argentine, le représentant de Sergio Agüero ne serait pas du tout à Barcelone actuellement, mais plutôt dans le Sud de l'Espagne. Comme l'a indiqué Veronica Brunati, l'agent d' El Kun serait à Séville pour d'autres joueurs qu'il représente et, pour le moment, il n'y aurait eu aucun contact formel entre le Barça et le clan Agüero.