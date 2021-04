Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un dossier chaud de Puel fixé à 10M€ !

Publié le 13 avril 2021 à 23h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Aïmen Moueffek est très convoité sur le marché. Mais l'ASSE ne compte pas laisser partir si facilement son jeune joueur et réclamerait plus de 10M€.

Cette saison, Claude Puel a lancé de nombreux jeunes joueurs dans le grands bains. Parmi eux, Aïmen Moueffek s'est particulièrement distingué. Capable de jouer dans le couloir droit de la défense comme au milieu de terrain, le jeune Stéphanois aurait même tapé dans l'œil de plusieurs club étrangers dont le Napoli. Une situation qui risque de devenir problématique pour l'ASSE puisque le contrat d'Aïmen Moueffek s'achève en juin 2022. Autrement dit, s'il ne prolonge pas, un départ sera difficile à éviter pour le Verts. Ancien international italien et désormais intermédiaire sur le mercato entre la Ligue 1 et la Serie A, Oscar Damiani évoque ce dossier et dévoile le prix réclamé par l'ASSE.

L'ASSE pourrait réclamer 10M€ pour Moueffek