Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Lionel Messi !

Publié le 16 avril 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, le FC Barcelone n’aurait toujours pas avancé d’un iota dans l’optique de prolonger le contrat de son international argentin.

Plus le temps passe, et plus Lionel Messi se rapproche d’un départ libre du FC Barcelone dans la mesure où son contrat prendra fin le 30 juin prochain. Et tandis que le club catalan serait prêt à tout tenter dans l’optique de convaincre La Pulga de parapher un nouveau bail, le PSG agirait en coulisses afin de le récupérer librement si jamais il ne signe pas de nouveau contrat. Le club parisien serait effectivement séduit par la perspective de reconstituer le duo que Lionel Messi formait avec Neymar du temps où le Brésilien évoluait au FC Barcelone jusqu’en 2017. Et si le Barça n’aurait n’aurait pas encore rendu les armes avec l’Argentin, une belle fenêtre de tir pourrait être en train de s’ouvrir pour le PSG.

Le FC Barcelone n’aurait formulé aucune offre à Lionel Messi !

En effet, comme l’indique Marcelo Bechler ce vendredi sur son compte Twitter, le FC Barcelone n’aurait toujours pas formulé la moindre proposition contractuelle à Lionel Messi pour l’heure. La raison à cela serait simple : le Barça ne saurait tout simplement pas ce qu’il est en mesure de lui offrir, aussi bien en terme de contrat, de salaire et de projet ainsi que de renforts. Les caisses de l’écurie barcelonaise seraient plus que jamais vides, et cela leur poserait donc actuellement un gros problème dans le dossier Lionel Messi. Reste maintenant à savoir si cette situation s’avérera insoluble, chose qui donnerait une formidable occasion au PSG dans la perspective d’arracher la signature du natif de Rosario.