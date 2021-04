Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 19 avril 2021 à 10h00 par B.C.

Alors qu’il a tout connu au Real Madrid depuis son arrivée en 2011, Raphaël Varane serait bien décidé à partir afin de découvrir un nouveau challenge.

Le secteur défensif du Real Madrid pourrait connaître de gros changements durant le prochain mercato estival. Alors que David Alaba se dirige tout droit vers la Casa Blanca comme vous l’a annoncé le10sport.com, Sergio Ramos pourrait de son côté plier bagage, lui qui n’a toujours pas prolongé son bail courant jusqu’à la fin de la saison, et il pourrait être suivi par Raphaël Varane. L’international français est engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022 et se retrouve à un tournant de sa carrière. Sans prolongation, le champion du monde tricolore pourrait également partir durant l’été, d’autant que Chelsea, Manchester United et le PSG sont notamment annoncés sur ses traces. Et Varane ne serait pas opposé à l’idée d’un départ, bien au contraire…

Le départ de Varane se précise