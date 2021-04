Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est prêt pour la prolongation de Neymar !

Publié le 19 avril 2021 à 17h15 par A.C.

Neymar, dont le contrat se termine en juin 2022, va prolonger avec le Paris Saint-Germain.

Si certains craignent encore un départ de Neymar, qu’ils soient rassurés. Le Brésilien est plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, sa prolongation est imminente. Plusieurs médias ont d’ailleurs confirmé nos informations au fil des derniers jours et désormais, le nouveau contrat de Neymar au PSG semble être devenue une évidence. Canal + a même expliqué que l’annonce devrait arriver avant la demi-finale de Ligue des Champions, qui opposera le PSG à Manchester City.

Le PSG a déjà préparé l’annonce