Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zidane chamboulé par la Super Ligue ?

Publié le 20 avril 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors que son avenir avec le Real Madrid serait incertain, Zinedine Zidane pourrait rejoindre le Bayern cet été. En effet, le club bavarois voudrait à tout prix s'offrir les services du technicien français pour remplacer Hans-Dieter Flick. Pour obtenir gain de cause, et devancer la Juventus, Karl-Heinz Rummenigge aurait de sérieux arguments à faire valoir. Prêt à payer le prix fort pour satisfaire Zinedine Zidane financièrement, le président du Conseil d'administration munichois miserait également sur la Super Ligue pour convaincre le Français.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane aurait sauvé sa tête à trois reprises. Alors qu'il a traversé plusieurs périodes de trouble, avec des enchainements de contre-performances sportives, le technicien du Real Madrid serait passé tout près de perdre son poste. Toutefois, Zinedine Zidane a démontré à Florentino Pérez qu'il était capable de se sortir de toutes les situations. Désormais, il serait donc hors de danger quant à son avenir et un départ en fin de saison ne dépendrait plus que de lui. D'ailleurs, Florentino Pérez a fait clairement savoir qu'il était satisfait par Zinedine Zidane dans la nuit de lundi à mardi. « Zidane est le meilleur entraîneur que nous ayons jamais eu. C’est une légende. Il a une personnalité qui est presque comme la mienne, il ne supporte pas les conférences de presse. Il ne dit rien, il est heureux… Comme il le dit, on ne sait jamais. Il a un contrat en vigueur » , a confié le président du Real Madrid à El Chiringuito .

Le Bayern veut se servir de la Super Ligue pour Zidane