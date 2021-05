Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler avait l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 9 mai 2021 à 22h15 par H.G. mis à jour le 9 mai 2021 à 22h16

Alors qu’il devrait très bientôt parapher un nouveau contrat au Paris Saint-Germain, Julian Draxler disposait de plusieurs portes de sortie.

Après avoir prolongé Neymar, le travail de Leonardo en matière de prolongations est encore loin d’être terminé. Et pour cause, outre l’épineux dossier Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG n’avait pas caché il y a quelques semaines son envie de voir Julian Draxler parapher un nouveau contrat, et ce en dépit du fait que l’Allemand ait globalement déçu depuis son arrivée à Paris en janvier 2017. Et justement, à en croire les informations de L’Equipe , un accord aurait été trouvé entre le PSG et Julian Draxler pour une prolongation de 3 ans de son contrat qui expire actuellement le 30 juin prochain.

Le Bayern Munich offrait plus que le PSG à Julian Draxler !