Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà déniché le successeur de Varane !

Publié le 9 mai 2021 à 21h00 par A.D.

Alors que Raphaël Varane sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le Real Madrid le verrait partir dès la prochaine fenêtre de transferts. Pour venir remplacer le champion du monde français, Zinedine Zidane voudrait miser sur Jules Koundé, le défenseur du FC Séville.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane serait réticent à prolonger car la direction du Real Madrid voudrait qu'il s'assoit sur 10% de son salaire actuel. Alors que le renouvellement du Français serait compliqué à boucler, le club emmené par Zinedine Zidane pourrait décider de le sacrifier lors du prochain mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir gratuitement à l'été 2022. Conscient que Raphaël Varane serait proche de la sortie, le coach du Real Madrid aurait déjà identifié le profil de son successeur.

Jules Koundé, le digne héritier de Raphaël Varane ?