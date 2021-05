Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le choix de Thauvin !

Publié le 10 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Contre toute attente, Florian Thauvin va s'engager avec les Tigres de Monterrey où il devrait toucher un salaire avoisinant les 5M€ annuels. Une somme qu'aucun club européen n'était prêt à lui offrir.

C'est désormais officiel, Florian Thauvin va s'engager avec les Tigres de Monterrey alors que son contrat s'achève en juin prochain avec l'OM. L'international français affichait d'ailleurs son impatience : « Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. Toujours avec mon cœur et mon affection pour le club et les supporters. Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss ». Au sein du club mexicain, Florian Thauvin devrait toucher un salaire annuel de 5M€. Et comme l'explique Bruno Satin, aucun grand club européen n'était prêt à faire un tel effort.

Aucun grand club n'aurait offert un gros salaire à Thauvin