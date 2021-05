Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable offre des Tigres pour Florian Thauvin révélée !

Publié le 9 mai 2021 à 21h45 par K.V.

Pourtant courtisé par plusieurs équipes européennes, Florian Thauvin a pris la décision de rejoindre les Tigres de Monterrey. Une arrivée qui rime avec des arguments économiques colossaux.

« (Florian) Thauvin part aux Tigres un an plus jeune que Gignac. Il n'a jamais eu le marché dont il rêvait, il tente le Mexique, grand pays de foot. Là-dessus, il ne sera pas perdant. Financièrement non plus. On l’oublie souvent, mais ce sont des joueurs professionnels de football et ‘professionnel’, ça veut dire qu’on joue pour de l’argent. Donc si vous recevez une très bonne proposition, vous devez l’étudier. En tout cas, les grands clubs avec lesquels j’ai parlé et qui ont évoqué le nom de Thauvin, ils n’étaient pas prêts à lui donner ça. Si c’est ce qui explique son départ au Mexique ? Voilà. » Sur le plateau du Late Football Club sur Canal + , Maxime Dupuis, rédacteur en chef adjoint du site Eurosport.fr , a dressé un implacable constat. Celui que nul autre club ne pouvait rivaliser avec les Tigres de Monterrey sur le plan financier, pour recruter Florian Thauvin. Ni même pour le conserver. Car, comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 14 janvier dernier, Pablo Longoria lui a proposé de prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, mais cette proposition a été refusée par le principal concerné. À 28 ans, Florian Thauvin aurait donc opté pour un choix des plus avantageux financièrement, et ce ne sont pas les chiffres qui disent le contraire.

Les Tigres ont sorti le chéquier pour Thauvin !