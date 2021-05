Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 10 mai 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé continuerait de faire patienter ses dirigeants pour sa prolongation. Ce qui inciterait donc le Barça à se pencher sur son départ dès le prochain mercato estival…

Interrogé en avril au micro de beINSPORTS concernant son avenir au FC Barcelone, Ousmane Dembélé (23 ans) affichait une certaine sérénité sur le sujet : « Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, mais je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer ». Pourtant, l’ancien Rennais n’aura plus qu’une année d’engagement en juin prochain, et à en croire les révélations du quotidien catalan Sport ce lundi, Dembélé n’aurait pas encore répondu aux sollicitations du Barça pour sa prolongation de contrat. Ce qui inciterait sa direction à prendre une décision radicale…

Dembélé finalement poussé vers la sortie ?