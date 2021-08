Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l'opération Messi !

Publié le 12 août 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Depuis mardi soir c'est officiel, Lionel Messi est un joueur du PSG. Dans ce dossier tout est allé très vite et la presse espagnole dévoile les détails de cette opération bouclée en quatre jours.

Il y a tout juste une semaine, le FC Barcelone officialisait le départ de Lionel Messi. Compte tenu de sa situation économique et de sa masse salariale très élevée, le club blaugrana a été contraint de laisser libre sa star argentine. Mais alors que l'on pensait se diriger vers un long feuilleton, il n'a fallu que quatre jours à La Pulga pour trouver un nouveau club puisque mardi soir, le PSG annonçait l'arrivée du sextuple Ballon d'Or. Une opération sur laquelle se confiait Nasser Al-Khelaïfi. « On a été très rapides, honnêtement. Le jour où son départ de Barcelone a été annoncé, on a commencé à discuter avec lui. Ça n’a pas été difficile, sincèrement, car il voulait venir à Paris et qu’on voulait signer avec lui. C’était vraiment très facile (...) Je ne veux pas rentrer dans les détails mais ça a été vraiment rapide et facile. On a échangé avec eux et en trois-quatre jours, ça a pu se faire », assurait le président du PSG au micro de RMC Sport . Et la presse espagnole en rajoute une couche.

L'opération Messi bouclée en quatre jours