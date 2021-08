Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ se précise en attaque !

Publié le 17 août 2021 à 11h10 par La rédaction

Poussé à partir cet été, Dario Benedetto est proche du Betis Séville, mais ses agents prendraient leur temps dans les négociations.

Recrue phare du premier mercato estival d’André Villas-Boas, Dario Benedetto connaît jusqu’ici une aventure mitigée à l’OM. Très performant pour sa première saison, l’Argentin est rapidement entré dans le cœur des supporters marseillais. Et Pipa Benedetto n’en est jamais ressorti, malgré une deuxième année beaucoup plus compliquée sur le plan collectif, mais surtout personnel. Et derrière, l’arrivée d’Arkadiusz Milik n’a pas amélioré sa situation. Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, Benedetto est désormais sur le départ. L’OM est même proche de trouver un accord avec le Betis Séville autour d’un prêt d’une saison.

Les agents de Benedetto prennent leur temps