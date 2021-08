Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Messi a relancé une autre grande star !

Publié le 19 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il avait initialement été annoncé tout proche de la sortie au FC Barcelone, Antoine Griezmann semble totalement libéré par le départ de Lionel Messi au PSG.

La tendance semblait très claire il y a encore quelques semaines : Lionel Messi devait prolonger son contrat de deux ans avec le FC Barcelone, et de son côté, Antoine Griezmann semblait bien parti pour retourner à l’Atlético de Madrid. Très peu épanoui depuis son arrivée au Barça en 2019 pour 120M€, l’attaquant français n’a cessé d’évoluer dans l’ombre de Messi sur le plan tactique. Mais finalement, La Pulga a signé au PSG, et une nouvelle aventure va donc débuter pour Griezmann au Barça…

Griezmann enfin épanoui à Barcelone