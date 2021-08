Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout s’explique pour le choix du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 août 2021 à 22h10 par T.M.

Cherchant à quitter la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo ne devrait pas revenir au Real Madrid. En effet, ce mardi, Carlo Ancelotti ainsi que le Portugais ont clairement mis les choses au point. Et du côté de la Casa Blanca, cette idée n’aurait de toute façon pas été étudiée.

Après 3 saisons en Italie et malgré encore un an de contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo voudrait s’en aller cet été. Mais pour aller où ? Compte tenu du salaire XXL du Portugais, les options sont nombreuses. Il y a bien le PSG, mais avec l’arrivée de Lionel Messi, cela s’est quelque peu éloigné bien que la porte pourrait s’ouvrir en cas de départ de Kylian Mbappé. Une chose est en tout cas certaine : Cristiano Ronaldo ne reviendra pas au Real Madrid, club qu’il a quitté en 2018. Alors que la rumeur circulait ces dernières heures, il n’en sera rien, Carlo Ancelotti ayant démenti ce qui pouvait se dire à ce sujet : « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter ».

