Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date est fixée pour les grands débuts de Lionel Messi !

Publié le 20 août 2021 à 11h15 par La rédaction

Officiellement joueur du PSG depuis plus d’une semaine, Lionel Messi n’a pas encore foulé les pelouses de Ligue 1. Et ce ne sera toujours pas le cas ce vendredi soir, à Brest.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi au PSG, tous les fans de foot n’ont qu’une idée en tête : le voir évoluer avec Neymar et Kylian Mbappé. Un trio offensif qui ferait rêver plus d’un coach. Si le Français a débuté les 2 premières journées de Ligue 1, ce n’est pas le cas des deux sud-américains. Messi et Neymar ne sont pas encore prêts car ils ont bénéficié de davantage de vacances après la Copa America. En conférence de presse, Mauricio Pochettino avait fait planer le doute quant à la participation de La Pulga au match du PSG à Brest. Le verdit est tombé : l’Argentin ne fera pas ses premiers pas dans le championnat de France ce week-end.

Le match à Reims pour débuter ?