Mercato - PSG : Leonardo ne s'en sort plus avec ses indésirables !

Publié le 20 août 2021 à 8h45 par La rédaction

Alors que le mercato fermera ses portes le 31 août, le Leonardo souhaiterait encore dégraisser l'effectif du Paris Saint-Germain. Pour autant, les joueurs non désirés par le PSG ne rendraient pas la tâche facile pour quitter le club.

Leonardo rentre dans la dernière ligne droite du marché des transferts. Depuis l'ouverture du mercato estivale, le PSG a déjà frappé très fort avec un recrutement d'envergure comprenant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Désormais, c'est dans leurs ventes que les dirigeants parisiens souhaiteraient s'attarder. Cependant, malgré le souhait clair de Leonardo de vouloir pousser dehors certains indésirables du PSG, les joueurs concernés ne sembleraient eux pas être enclins à quitter facilement Paris...

Dagba, Kehrer et Pereira veulent rester