Mercato - Barcelone : Cette pépite de Koeman a pris une décision radicale !

Publié le 20 août 2021

Alors que Riqui Puig ne serait pas vraiment dans les plans de Ronald Koeman, plusieurs clubs auraient approché le Barça pour prendre des informations sur le joueur. Malgré sa situation compliquée, le milieu de terrain de 22 ans voudrait toujours s'imposer au FC Barcelone et n'aurait pas du tout l'intention de plier bagages cet été.

Lors de la saison 2020-2021, Riqui Puig n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent avec Ronald Koeman. Ce qui aurait pu provoquer son départ ces dernières semaines. Toujours au Barça, le crack de 22 ans ne devrait pas voir sa situation évoluer dans le bon sens. En effet, comme l'a précisé Mundo Deportivo , Joan Laporta aurait suggéré à Ronald Koeman d'offrir un meilleur rôle à Riqui Puig. Toutefois, le coach du FC Barcelone ne compterait pas répondre favorablement à la demande de son président. Alerté par le cas Riqui Puig, plusieurs clubs auraient approché la direction catalane pour prendre des renseignements sur le joueur, sans formuler d'offre. Cependant, Riqui Puig ne serait pas du tout ouvert à un départ.

Riqui Puig veut gagner sa place au Barça