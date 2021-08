Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta recalé pour cette star de Guardiola ?

Publié le 19 août 2021 à 23h00 par La rédaction

Après le départ de Lionel Messi, Joan Laporta a dû cibler plusieurs joueurs susceptibles d’aider le Barça à repartir de l’avant. Bernardo Silva serait une piste, mais à ce jour, Barcelone n’aurait pas les fonds pour tenter le coup.

A Barcelone, le mercato estival avait démarré de la meilleure des manières. Des recrues gratuites, une confiance totale concernant la prolongation de Lionel Messi, et l’effondrement. Joan Laporta n’a pas pu conserver la Pulga . Une catastrophe historique pour le club catalan qui doit tout de même tourner la page et trouver une alternative à Messi. Ce qui explique l’intérêt du Barça pour Bernardo Silva, annoncé sur le départ de Manchester City.

Bernardo Silva, c’est impossible pour le Barça