Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s'attaque à un crack de Ligue 1 !

Publié le 19 août 2021 à 22h30 par La rédaction

En plus de la piste Eduardo Camavinga qui semble se compliquer, le Real Madrid serait intéressé par Aurélien Tchouameni, le milieu de l’AS Monaco.

Si le Real Madrid est très discret sur ce mercato, cela n’empêche pas Florentino Pérez de travailler. Pour le moment, seul David Alaba est venu renforcer les rangs madrilènes. Mais pendant que la prolongation de contrat de Karim Benzema jusqu’en 2023 se finalise comme l’annonce L’Equipe , d’autres pistes seraient explorées en interne, dont une en Ligue 1.

Aurélien Tchouameni dans le viseur du Real Madrid