Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à faire un joli cadeau à Koeman cet été ?

Publié le 19 août 2021 à 17h00 par T.M.

Alors que Ronald Koeman n’a pas caché sa volonté d’attirer un buteur d’ici la fin du mercato, l’entraîneur du FC Barcelone pourrait bien être entendu par sa direction.

Actuellement, le FC Barcelone doit résoudre ses problèmes économiques et faire partir certains joueurs de l’effectif de Ronald Koeman. Forcément, cela n’aide pas le club catalan à continuer son recrutement après avoir déjà enregistré 4 renforts cet été. Pourtant, l’entraîneur néerlandais a certaines envies comme l’arrivée d’un milieu de terrain pour oublier Wijnaldum, mais aussi d’un attaquant afin de pallier au départ de Lionel Messi et à la blessure de Sergio Agüero. A voir maintenant si cela pourrait être possible d’un point de vue financier…

Le Barça se prépare !