Mercato - OM : Longoria n’y arrive toujours pas avec Daniel Wass !

Publié le 19 août 2021 à 15h00 par T.M.

En parallèle du dossier Pol Lirola, Pablo Longoria travaille aussi sur le cas de Daniel Wass. Toutefois, la mission est très complexe pour le président de l’OM.

Alors que la saison de Ligue 1 a déjà repris, l’OM n’a toujours pas d’arrière droit. Cela devrait toutefois prochainement être résolu puisque Pablo Longoria toucherait enfin au but pour le retour de Pol Lirola. Après de très longues négociations avec la Fiorentina, le club phocéen serait en passe de régler l’arrivée de l’Espagnol. Mais ce n’est pas le seul dossier qui était étudié à l’OM. Longoria l’avait publiquement exprimé, il est intéressé par Daniel Wass, qui serait enclin à rejoindre le club phocéen. N’ayant plus qu’un an de contrat à Valence, le Danois se heurterait toutefois à l’exigence de sa direction.

Les affaires sont dures !